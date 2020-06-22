رياضة | برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على شروط ضم لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي برشلونة الإسباني على كل شروط إنتر ميلان الإيطالي في الاستغناء عن مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل رغبة كيكي سيتين الشديدة في التعاقد مع اللاعب في الموسم الجديد.

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وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان وهو مبلغ قيمته 111 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة بعد أن رفض الفريق الإيطالي بيعه بأقل من هذا السعر.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فشل في إقناع نادي إنتر ميلان بإقحام لاعبين ضمن صفقة تبادلية للحصول على خدمات مارتينيز لذلك فهو في طريقه لدفع الشرط الجزائي للظفر بالصفقة قبل مانشستر سيتي الإنجليزي.