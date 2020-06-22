الامارات | حادث مأساوي على حلبة "دوينغتون بارك" يودي بحياة دراج بريطاني عن عمر 25 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مأساوي على حلبة "دوينغتون بارك" يودي بحياة دراج بريطاني عن عمر 25 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الدراج البريطاني بن جودفري (25 عاماً) المنافس في بطولات "سوبر بايك" إلى حادث مأساوي على حلبة "دونيغتون بارك" البريطانية، أودى إلى وفاته، متأثراً بجروح بليغة.

وفقد بن جودفري السيطرة على دراجته في سباق "نو ليمت تراك داي"، عند دخوله إحدى المنعطفات السريعة، مما أدى إلى سقوطه بقوة على ارض الحلبة والاصطدام بدارجة أخرى، تسبب بتعرضه إلى جراحٍ خطرة أدت لاحقاً إلى وفاته على الرغم من المساعدة الطبية التي وفرت له سريعاً من قبل الأجهزة الطبية في الحلبة.

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وأشار بيانٍ صادر عن الحلبة، إن: "الجراح البليغة التي تعرض لها الدراج جودفري، كانت وراء وفاته، على الرغم من الوصول السريع للأجهزة الطبية إلى مكان الحادث، ومحاولة انقاذ الدارج وفقاً للبروتكولات الصحية المعمول بها في سباقات الدراجات النارية".

ويذكر، شارك بن جودفري الشهر الماضي في العديد من التجارب الرسمية استعداداً للموسم الحالي في بطولة "سوبر بايك" البريطانية، وكان يستعد لاحقاً بالمشاركة في "كأس دوكاتي تي أوبشين" الذي يقام على حلبة سيلفرستون البريطانية العريقة، قبل أن توافيه المنية في الحادث الأليم الذي تعرض له في سباق حلبة دونيغتون بارك"

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