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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: لن نسمح لليفربول بالتتويج بـ"البريميرليغ" مرتين متتاليتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه في سوق الانتقالات، وسيكون مستعداً لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.
يحتاج ليفربول إلى 5 نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاماً، وحرمان السيتي من لقبه الثالث توالياً.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي عن غوارديولا قوله: "سيبقى ليفربول فريقاً قوياً كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي 10 أعوام، لذا نعرف مدى صعوبة الأمر".
وأضاف: "من بين آخر 9 ألقاب محلية نافسنا فيها، توجنا بـ8 ألقاب، هذا ليس سيئاً، وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل".
وتابع: "لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء، لدينا أفكار لسوق الانتقالات، ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجدداً".
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