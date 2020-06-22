شكرا لقرائتكم المهدى أوبيلا خارج حسابات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن المهدى أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربى، خارج حسابات النادى الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى ربط اسم اللاعب بالزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، إلا إن مصدر مطلع بقلعة ميت عقبة شدد أن لاعب حسنية أغادير خارج حسابات قلعة ميت عقبة.

وقال أوبيلا لموقع "هسبورت" التونسى، "أخبرنى أحد الوكلاء الموسم الماضى أنه يتواصل مع إدارة الزمالك من أجل أن أدافع عن قميص الفريق، وأن الأخير أبدى رغبة فى الاستفادة من خدماتى لكن الأمور لم تكتمل.. وبالنسبة إلى الأخبار التى تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، بدورى تابعتها كما تابعها الجميع، لكننى أريد أن أؤكد أننى لم أتوصل بأى اتصال مباشر من إدارة الزمالك أو أحد مسؤوليه".

وأضاف لاعب حسنية أغادير، "لدى عقد مع فريقى ينتهى نهاية الموسم المقبل، وبصفتى لاعبا محترفا يحترم نفسه وفريقه، فأنا أحترم العقد الذى يجمعنى بالحسنية، كما لا أخفى أننى أسعى إلى الاحتراف كأى لاعب، لكن هذا الأمر له قواعد معروفة، إذ فور توصلى بأى عرض سأخبر إدارة فريقي، ولن أغادر "القلعة السوسية" إلا عندما يكون الانتقال سيُفيدنى ويفيد فريقى الذى قدم لى الكثير".

Advertisements

وعبر أوبيلا عن رغبته القوية فى التتويج مع فريق حسنية أغادير بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ تنتظر الفريق مواجهة قوية فى نصف نهائى المسابقة أمام نهضة بركان، بعد أداء مميز مع فريقه فى الأدوار السابقة.

ويُعد المهدى أوبيلا صاحب الـ27 عاما ومحبوب الجماهير "السوسية"، من بين أبرز لاعبى الدورى الاحترافي، إذ ساهم بشكل كبير فى وصول فريقه إلى نهائى كأس العرش فى النسخة الأخيرة، وربع نهائى كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، ونصف نهائى النسخة الحالية من هذه المسابقة الإفريقية، ما جعله مطمع مجموعة من الأندية المحلية والعربية، جدير بالذكر أن أوبيلا توصل فى الموسم الماضى بعرض من أحد الفرق القطرية، لكن المفاوضات لم تتم بين الطرفين، ما جعله يُواصل المغامرة مع فريق حسنية أكادير الذى يحتل المركز الـ14 فى ترتيب الدورى الاحترافى هذا الموسم، قبل التوقف المفاجئ للمنافسات بسبب تفشى وباء "كورونا.

يمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب، وهم المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، والتونسى فرجانى ساسى، وحميد أحداد المعار فى صفوف الرجاء المغربى والكونغولى كاسونجو ورزاق سيسيه.