شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. منافسة شرسة تنتظر طاهر محمد طاهر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب من ارتداء القميص الأحمر، أخيراً بعد ثلاث سنوات من المفاوضات بين القلعة الحمراء ونظرائهم بالمقاولون لضم اللاعب الشاب، بعدما فرض نفسه على الاختيارات الفنية للأهلي، إلا أن المنافسة التي تنتظر طاهر في الفريق الأحمر لن تكون سهلة، خاصة وأنها ستجمعه بلاعبين مخضرمين في نفس المركز وبالتحديد رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

المنافسة على حجز المقعد الأساسي في حالة استمرار رمضان صبحي في الأهلي ستكون شرسة للغاية خاصة وأن قائد المنتخب الأوليمبي لن يقبل أن يجلس على دكة البدلاء بعد تألقه من أجل المشاركة مع الفراعنة والعودة إلى الدوري الانجليزي من جديد وبعرض أقوى، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا الذي ضحى بعلاقته بجماهير الزمالك من أجل العودة إلى بيته الأحمر، وأما طاهر فلن يرضى بالدكة بعد مشاركته بشكل أساسي مع المقاولون وفي ظل حلم الاحتراف وتجربة محمد صلاح التي تراوده بصفة مستمرة.

الدوري المصري كان السمة المشتركة بين اللاعبين الثلاثة والتي مكن من خلالها تحديد مستوياتهم بعد عدد المباريات التي خاضها كل لاعب.

رمضان صبحي، لم يرتدي سوى قميص الأهلي في الدوري المصري، وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 79 مباراة، سجل رمضان صبحي 17 هدفاً وصنع 13 آخرين، وكان موسم 2016 هو الأنجح لرمضان عندما سجل 6 أهداف وصنع 12 هدف أخر في كل البطولات مع الأهلي .

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أما محمود عبد المنعم كهربا، فلعب لثلاث أندية بالدوري المصري هي "إنبي، الزمالك والأهلي"، خاض صاحب الـ 26 عاماً 95 مباراة، سجل كهربا 32 هدفاً وصنع 21 أخرين، الموسم الماضي كان الأفضل لكهربا عندما سجل 13 هدفاً مع الزمالك وصنع 16 أخرين، ليضع بصمته على 29 هدفاً في موسم كامل.

بينما لم يلعب طاهر محمد طاهر إلا للمقاولون العرب في الدوري المصري، وشارك صاحب الـ 23 عاماً في 78، سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 9 أخرين، وكان الموسم الماضي هو الأنجح في مسيرة طاهر عندما سجل 3 أهداف وصنع 6 أخرين.