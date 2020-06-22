شكرا لقرائتكم الأهلي يجري اتصالات مع فايلر خلال الاجازة لحسم عدة ملفات .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط إتصالات مكثفة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق المتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة لعدة أيام من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ، ملف اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بجانب برنامج التدريب الذي سينفذه الفريق خلال الفترة المقبلة وغيرها من الملفات الخاصة بفريق الكرة والتى تحتاج حسماً من المدرب السويسري قبل عودة النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء عدة ترتيبات بشأن فترة الأعداد قبل عودة المدير الفني من بلاده أواخر يونيو الجاري حسب تأكيداته الأخيرة لأدارة النادي التى أعلن فيها أنه سيعود من سويسرا أواخر الشهر الجاري حسب ظروف الطيران.

من ناحية أخرى ، طالب الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي إدارة النادي الأهلى بحسم مصيره والتفاوض الرسمي مع ناديه من أجل إتمام صفقة انتقاله خلال الموسم المقبل بعدما زادت العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية عديدة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا ودوريات ليست قوية في أوربا ، وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن المهاجم الكونغولي تحدث عبر وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي مع مسئول بارز في القلعة الحمراء حول جدية الأهلي في إتمام الصفقة بعدما سبق وتحدث الأهلي مع الوكيل واللاعب منذ عدة أسابيع ورحب مهاجم مازيمبي بإرتداء قميص الأهلي لكن مهاجم مازيمبي لم يجد أي تقدم ولا تطوّر في المفاوضات وهو ما حعله يشعر بحالة من الحيرة خوفاً من تراجع الأهلي عن التعاقد معه وإهدار فرصة اللعب في دوري أخر قوي أو ناد كبير لرغبة اللاعب في الرحيل عن مازيمبي بنهاية الموسم الجاري.