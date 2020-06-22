شكرا لقرائتكم خبر عن ليس فى كرة القدم فقط .. التوانسة يغازلون الدورى المصرى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المحترفين التوانسة لم يختاروا اللعب للدورى المصرى على صعيد كرة القدم فقط ، أمثال على معلول و فرجانى ساسى و غيرهم ، لكن شهدت الفترة الأخيرة رغبة لاعبو كرة اليد فى اللعب أيضا للدورى المصرى على صعيد القطبين فمنهم من تواجد بالفعل و الأخر يغازل عن طريق وكلاء اللاعبين ، ويرصد الخليج 365 أبرز شواهد استهداف لاعبى تونس للدورى المصرى لكرة اليد فى التقرير التالى :

كشف حمادة عبد البارى، مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عرض أحد وكلاء اللاعبين على النادى ضم اللاعب عبد الحق بن صالح لاعب الترجى التونسى فى الموسم الجديد ، بناءً على رغبة اللاعب فى اللعب للدورى المصرى .

من جهته قال حمادة عبد البارى، فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يتم دراسة الأمر خاصة فى ظل انشغال النادى الفترة الحالية بالتجديد للاعبين الأساسيين، ولم يتم الاستقرار على ضم محترف أم لا خلال الموسم الجديد .

Advertisements

وأكد حمادة عبد البارى المدير الإدارى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك مسبقا الاستقرار على تقديم طلب إلى الاتحاد الأفريقى للعبة باستضافة لقاء السوبر الأفريقى المؤجل أمام النجم الساحلى قبل انطلاق بطولة أفريقيا للأندية التى منح الاتحاد الأفريقى القاهرة شرف تنظيمها، فى ظل الطلب المقدم من نادى الزمالك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة هشام نصر.

فيما تضم صفوف فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اللاعب إسكندر زايد لاعب الأفريقى التونسى السابق الذى وقع على عقود إنضمامه لفريق الأهلى شهر ديسمبر الماضى لمدة 3 سنوات لتدعيم صفوف الأحمر .