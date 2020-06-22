شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتزم عقد جلسة مع الشامى لانهاء أزمة تمديد العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم مسئولو الإسماعيلى عقد جلسة مع محمد الشامى مهاجم الفريق لإنهاء ملف تمديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ، ويعد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما ، وكان اللاعب قد أعلن فى تصريحات صحفية عدم انهاء ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بصفة نهائية مؤكداً أن هناك تفاوض لكن لم يتم توقيع العقود ، وخرج الشامى من حسابات بيراميدز الذى كان يرغب فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

على الجانب الأخر ، تلقى مسئولو الإسماعيلى خمسة تعهدات من اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، لإزالة تحفظات الدراويش على استئناف مسابقة الدورى العام، وتعهد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الدراويش فى اجتماع أندية الدورى مع الجبلاية، بحل مشكلة عودة اللاعبين الأجانب من خارج البلاد، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.

وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

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كما تعهد الجناينى لمسئولى الإسماعيلى بعدم تحمل النادى أى أعباء مادية إضافية جراء عمل التحاليل والمسحات الطبية اللازمة لعودة النشاط، مؤكداً أن الجبلاية سوف تتحمل كل التكاليف للأندية جميعاً، وهى النقطة التى اشتكى منها مسئولو الدراويش بداعى مرورهم بأزمات مالية لا تحتمل أعباء إضافية أخرى.

وطمأن الجناينى مسئولى الإسماعيلى بأن الفريق سيخوض مبارياته باستاد الإسماعيلية ولن يتحمل تكلفة السفر للعب فى محافظة أخرى، بالإضافة لعدم وجود نية للجبلاية لإقامة معسكرات طويلة للفريق استعداداً لعودة الدورى، فضلاً عن تأكيد اتحاد الكرة لمسئولى الدراويش أن الدورى قد يبدأ فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل بما يتيح فرصة طويلة لإعداد الفرق فنياً وهى الجزئية التى اشتكى منها مسئولو الإسماعيلى خوفاً من وقوع الإصابات.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.