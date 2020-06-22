الأهلي يبحث الملفات الشائكة مع فايلر خلال رحلة سوسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مكثفة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق المتواجد حالياً في بلاده لقضاء إجازة لعدة أيام من أجل حسم عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها ، ملف اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بجانب برنامج التدريب الذي سينفذه الفريق خلال الفترة المقبلة وغيرها من الملفات الخاصة بفريق الكرة والتى تحتاج حسماً من المدرب السويسري قبل عودة النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء عدة ترتيبات بشأن فترة الإعداد قبل عودة المدير الفني من بلاده أواخر يونيو الجاري حسب تأكيداته الأخيرة لإدارة النادي التى أعلن فيها أنه سيعود من سويسرا أواخر الشهر الجاري حسب ظروف الطيران.
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