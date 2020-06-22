رئيس بني عبيد : قرارت اللجنة الخماسية حول الجمعية العمومية باطلة

قال هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، إن قرارت اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني، بشان الجمعية العومية للاتحاد، باطلة بسبب عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية. العمومية. وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعترض على بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي على قرار استئناف مسابقة الدوري". لائحة اتحاد الكرة، وأشكر الدكتور أشرف صبحي على قرار استئناف مسابقة الدوري". وتابع: "فيفا سيرفض لائحة اتحاد الكرة حال إعتراض الجمعية العمومية"، مضيفا : "بني عبيد يضم لاعبين كبار وقادرون على الصعود للدوري الممتاز"

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