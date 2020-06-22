لزم النجم المصري “محمد صلاح” مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة الفريق الأولى منذ 106 يومًا، عندما حل ضيفًا على الغريم “ايفرتون” في ملعب جوديسون بارك، مساء أمس الأحد 21-6-2020، ضمن الجولة 30 من الدوري الانجليزي.

وذهب مكان صلاح إلى الياباني “تاكومي مينامينو” ليشارك الأخير كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الخط الأمامي، كما غاب أندي روبرتسون للإصابة ليحل محله جيمس ميلنر.

وخلف غياب محمد صلاح العديد من التساؤلات بين عشاق وأساطير ليفربول، لكونه مفتاح لعب هام، وبصفته الهداف الأول للفريق في الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفًا.

وساهم هذا الغياب في عجز ليفربول عن التسجيل خلال الشوط الأول من المباراة، وتفاقم الوضع سوءًا خلال الشوط الثاني حتى بعد استبدال مينامينو بالنجم الانجليزي أوكسليد تشامبرلين، لينتهي اللقاء بالتعادل 0/0، والذي أجل تتويج الريدز بلقب البريميرليج بطبيعة الحال لجولة أخرى.

لماذا غاب صلاح عن مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي؟

اندهشت جماهير الريدز من عدم نزول محمد صلاح حتى في الشوط الثاني، على الرغم من إجراء عمليات الإحماء بين الشوطين وفي بداية الشوط الثاني للقاء.

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لكن في منتصف الشوط الثاني طلب يورجن كلوب من محمد صلاح العودة إلى مقاعد البدلاء مرة أخرى، حيث فضل المدرب الألماني تعزيز الخط الأمامي بالمهاجم البلجيكي “ديفوك أوريجي”.

وكشف يورجن كلوب عن السبب وراء عدم الدفع بمحمد صلاح، مؤكدًا لوسائل الإعلام عدم رغبته في المجازفة بنجمه خلال الديربي الصعب.

وأشار يورجن كلوب إلى أن صلاح “لم يتدرب بالشكل المطلوب في الأسبوع الماضي، بسبب مشكلة مع إصابة طفيفة”.

ويتوقع يورجن كلوب تمكن (مو صلاح) وكذلك أندي روبيرتسون من قيادة تشكيل ليفربول منتصف الأسبوع ضد كريستال بالاس، بعد استعادة لياقتهما البدنية، خلال الحصص التدريبية القليلة المتبقية قبل المباراة.

وشعرت جماهير ليفربول بعد اللقاء بأهمية هدّاف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وطالبت كل المنتقدين بالصمت، بعد التأكد من أهمية نجم منتخب مصر في خط هجوم البطل المتوقع للدوري الإنجليزي.