الزمالك يرفض اخضاع لاعبيه لـ “مسحة كورونا”، والاتحاد المصري يَرد!

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه صعوبة تجميع لاعبيه من أجل اجراء مسحة “كورونا” رغم إلتزام معظم الأندية بالقيام بذلك الإجراء.

وشدد مسؤولو الزمالك في خطابهم إلى اتحاد الكرة المصري، على صعوبة تواجد لاعبي الفريق بالنادي خلال الفترة الحالية لإجراء الكشف.

ومن المعروف أن إدارة نادي الزمالك تتزعم حملة إلغاء منافسات الدوري المصري الممتاز 2020/2019 منذ بداية شهر أبريل الماضي، بعد تمديد حظر التجوال والحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض ما حدث، وقرر الرد على خطاب الزمالك، وشدد خلاله على ضرورة اخضاع جميع أفراد الفريق لكشف مسحة فيروس كورونا مثل جميع الأندية.

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وحذر الاتحاد المصري مسؤولي الزمالك من التقاعس عن اخضاع اللاعبين لإجراء “مسحة كورونا”، وهدد باتخاذ موقف قوي تجاه النادي.

وطالب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد إدارة الزمالك لموعد إجراء المسحة استعدادا لخوض التدريبات واستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز الذي سيعود يوم 25 يوليو المقبل.

يذكر أن عدد من أندية الدوري المصري قامت بالفعل يوم أمس الأحد 21-6-2020 بإجراء المسحة للاعبين وفي مقدمتهم النادي الأهلي وبيراميدز.