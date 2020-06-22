الوداد المغربي ينفي التفاوض مع مهاجم الزمالك السابق

نفى مسؤولو نادي الوداد البيضاوي المغربي، ما تردد عن وجود مفاوضات مع مهاجم الزمالك السابق، والذي ينشط بين صفوف نادي الإنتاج الحربي حاليًا “باسم مرسي“.

وقال رئيس الوداد سعيد الناصري، أن كل ما تردد عن دخوله في مفاوضات جادة للتعاقد مع مهاجم الإنتاج الحربي باسم مرسي أنباء لا أساس لها من الصحة.

وكشف وكيل أعمال باسم مرسي (ميدو حزين) عن تلقى لاعب الزمالك السابق عرضًا مغربيًا من طرف نادي الوداد البيضاوي للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأضاف سعيد الناصري “وكيل باسم مرسي يقوم يريد تسويق اللاعب عن طريق الزج باسم الوداد بوجود مفاوضات من جانب، وهو أمر غير صحيح”.

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وأتم حديثه “إذا رغب الوداد في التعاقد مع باسم مرسي سيكون عن طريق مفاوضات رسمية واضحة مع إدارة ناديه”.

وانضم باسم مرسي إلى الإنتاج الحربي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعد استغناء الزمالك عن خدماته.

يذكر أن الوداد المغربي سيلاقي الاهلي المصري في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي قرر “الكاف” استئنافها في شهر سبتمبر المقبل.