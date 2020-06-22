لماذا لم يحضر حسام عاشور مسحة كورونا في مقر الأهلي؟

تغيب قائد الاهلي حسام عاشور عن التواجد في مقر النادي الأهلي للخضوع لـ “مسحة كورونا” مع زملائه بالفريق، استعدادًا لبدء التدريبات قبل شهر من عودة منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.

وأثار غياب حسام عاشور عن اجراءات المسحة العديد من التساؤلات، ودفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن سر تخلفه على الحضور، رغم أهمية هذا الفحص.

وقام مسؤولو الأهلي بإخضاع عدد من لاعب الفريق يوم أمس الأحد لإجراء المسحة للتأكد من عدم اصابة أحدهم بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تنفيذًا لتعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وقال لاعب وسط الأهلي “إن سبب عدم حضوره إلى مقر النادي الأهلي لإجراء المسحة، يرجع إلى عدم تلقيه أي اتصال من مسؤولي الأهلي لاخطاره بضرورة الحضور.

وتابع: “كيف أذهب إلى مقر النادي الاهلي من دون أن يطلب مني أحد الحضور لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا”؟

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وأوضح النادي الأهلي سبب عدم استدعاء قائد الفريق “حسام عاشور” إلى مقر النادي من أجل الخضوع لإجراء مسحة “كورونا” عن طريق مدير الكرة “سيد عبد الحفيظ“.

وقال سيد عبد الحفيظ “حسام عاشور أصبح خارج حسابات الجهاز الفني تمامًا ولن يتم استدعاء اللاعب لخوض التدريبات مع بقية اللاعبين وبالتالي لا يحتاج لإجراء أي مسحة لأنه لن يشارك في المباريات المتبقية”.

وكانت إدارة الاهلي قد وجهت الشكر إلى حسام عاشور، وألغت كافة الامتيازات التي كان من المقرر أن يحصل عليها بعد هجومه على أعضاء مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب خلال فيديو مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تم ااستغلاله من قبل خصوم الأهلي أمثال مرتضى منصور وتركي آل الشيخ.

ويستعد الأهلي للعودة إلى تدريبات الكرة بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بدء من 25 يوليو المقبل.