لامبارد: مواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي تُسيطر على تفكيري

حسم نادي تشيلسي أول مواجهاته بعد العودة إلى كرة القدم، على حساب المضيف المترنح “أستون فيلا” بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، علمًا بأن فريق أسود غرب لندن تأخر في النتيجة بهدف قبل أن يقلب الطاولة على أبناء فيلا بارك.

ويعتبر هذا الانتصار هو الأول للبلوز خارج ملعبه في عام 2020، بعدما كان متأخرًا في النتيجة في الشوط الأول، ولكن الأمريكي “كريستيان بوليسيتش” استطاع تبديل الأحوال بعد مشاركته كبديل.

وعبر سوبر “فرانك” عن سعادته بالانتصار عقب انتهاء المباراة، مشيدًا بأوراقه البديلة، وبردة فعل لاعبيه بعد التأخر والتعرض للكثير من الضغط خلال المباراة.

ماذا عن المباراة والانتصار؟

“أنا سعيد حقا بالأداء.، سنحت الفرصة أمام أستون فيلا للقيام بالتسجيل قبلنا ، لكننا حركنا الكرة جيدًا، لقد كانت قصة صغيرة من موسمنا، تسيطر دومًا ولكن تستسقبل الأهداف، مسرور بردة الفعل والانتصار، بكل تأكيد العودة مع انتصار أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

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كيف رأيت أداء كريستيان بوليسيتش؟

لقد كان جائعًا وشعرت به مثل الكثير من اللاعبين، لقد تدرب جيدا، قدرته على الوصول إلى الصندوق رائعة وأعتقد أنه يمكنه الحصول على أهداف أكثر، مع كريستيان وروس كلاهما تدرب بشكل جيد، لدي مشاكل في الاختيارات وحيرة كبيرة.

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عن المواجهة القادمة ضد مانشستر سيتي؟

بشكل مبدئي حاولت أن أنظر إلى مباراة السيتي، ولكن من الصعب أن تقدم مباراة على مباراة، سنلقي نظرة على كيفية تعافي اللاعبين، سوف أنظر إلى ذلك أيضًا، ولكن نوعًا ما سنواجه مباراة مختلفة، سوف ألقي نظرة على الخصم، ثم أرى، سيكون لقاء كبير ونحن سنستعد له جيدًا.