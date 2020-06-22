تعاقدات جديدة وراء سفر فلورنتينو بيريز إلى سان سباستيان مع بعثة ريال مدريد

زار رئيس ريال مدريد “فلورنتينيو بيريز” فريقه في فالديباس في مناسبتين، أثناء اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة، لمؤازرة اللاعبين من أجل المنافسة على لقب الدوري الاسباني أمام، في الأسابيع الأخيرة أمام برشلونة، في محاولة جادة منه لإظهار اهتمامه.

وليس من الطبيعي أن يسافر رئيس ريال مدريد مع الفريق إلى المباريات الخارجية، لكنه قرر مُرافقة البعثة التي حطت الرحال إلى مدينة سان سباستيان في إقليم الباسك أمس الأحد.

ومن ضمن جدول أعمال بيريز والأسباب الحقيقية وراء سفره إلى سان سباستيان هو مقابلة رئيس ريال سوسيداد، لمناقشة أوضاع صانع الألعاب الدولي النرويجي “مارتن أوديجارد” وأيضًا البرازيلي “رينير” في الميركاتو الصيفي 2020.

: تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد فى الدوري الاسباني

ومن المنتظر أن يعرض فلورنتينو بيريز استعادة ريال مدريد لمارتن أوديجارد فور انتهاء الموسم الجاري مقابل منح ريال سوسيداد اللاعب البرازيلي “رينير” لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وغاب رينير – 18 عامًا- عن مباراة أمس بين ريال سوسيداد وريال مدريد بداعي الإصابة، بينما شارك أوديجارد لمدة 79 دقيقة قبل أن يستبدل في الدقائق الأخيرة.

ولم يخف رئيس ريال سوسيداد “جوكين أبيريباي” حقيقة أنه يرغب في تمديد فترة بقاء أوديجارد لمدة موسم إضافي، لكن القرار الأخير يبقى في يد فلورنتينو بيريز الذي سيجلس على طاولة المفاوضات خلال الساعات القادمة ويخبر إدارة سوسيداد بشروطه.

يذكر أن ريال مدريد وريال سوسيداد تربطهما علاقة جيدة وتفاهم متبادل لفترة طويلة، مع انتقال العديد من اللاعبين بين الناديين ، لذلك هناك بالتأكيد تفاهم قوي بين الإداراتين، ومن المتوقع التوصل لاتفاق عما قريب.

إلى ذلك، انتهى لقاء ريال مدريد مع ريال سوسيداد بفوز النادي الملكي بهدفين لهدف على ملعب أنويتا، وشهد اللقاء تعرض قائد الدفاع سيرخيو راموس لاصابة أعلى الركبة.