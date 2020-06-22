معلق بي ان سبورت “يوسف سيف” يتصدر تريند تويتر بـ 3 تعليقات غريبة!

تصدر معلق بي ان سبورت القطرية “يوسف سيف” تريند تويتر في أكثر من بلد عربي، خاصةً مصر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعدما انتهى من تعليقه على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد التي أقيمت على ملعب الأخير “أنويتا” في مدينة سان سيباستيان مساء أمس الأحد وانتهت بفوز ريال مدريد 2/1.

ووصل يوسف سيف إلى التريند بسبب تعليقات غريبة لا علاقة لها بالمباراة من قريب أو من بعيد، خاصةً عندما قال “هدوء في مدرجات ملعب سوسيداد نظرًا لأداء الفريقين”.

ومن المعروف أن مباريات كرة القدم منذ يوم 15 مايو 2020 عندما عاد الدوري الألماني ومن بعده الدوري الاسباني والانجليزي والايطالي والبرتغالي والتركي، وهي تُقام من دون حضور جمهور خوفًا من تفشي فيروس كورونا، الذي لم يُكتشف له أي علاج رسمي حتى اللحظة.

وتعرض يوسف سيف لوابل من الانتقادات الحادة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وطالب البعض قنوات بي ان سبورت بضمه إلى قائمة المستغنى عنهم، حيث بدأت إدارة القناة في الإطاحة بعدد كبير من الموظفين بعد الحصار المفروض على دولة قطر من “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، ووصل عددهم إلى 626 في الفترة من يونيه 2019 حتى يونيه 2020.

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ولم يكن الحديث عن الجمهور والمدرجات السبب الوحيد للانتقادات التي تعرض لها يوسف سيف، فقد تداول مُستخدمي موقع تويتر حديث المعلق المخضرم عن التبديلات، عندما قال “والله ما أدري، تتفقون معي أن التبديلات تأخرت؟ يمكن والله نشوف التبديلات بعد شوي، لكن ما أعرف لماذا تأخرت التبديلات”!.

أما ثالث تعليق وأغربهم وأكثرهم طُرفة حينما تأخر تفاعل يوسف سيف مع تسجيل سيرخيو راموس لهدف من ركلة جزاء، فقد قال أن الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح فينسيوس جونيور، في الوقت الذي كان راموس يحتفل بالفعل بتسجيله للهدف من ركلة الجزاء!.

وقال يوسف سيف “فرصة خطيرة..الحكم يصفر بلنتي، ضاعت الفرصة..سوسيداد يحتجون..فرصة خطيرة ضاعت..بطاقة صفراء للاعب سوسيداد، فرصة ضاعت مع كرت أصفر والبلنتي”.