صورة | مدرب الهلال السعودي يطلب المزيد من الأموال!

ينتهي عقد رازفان لوشيسكو مع الهلال نهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول تجديد العقد، لكن مصادر صحفية أفادت بأن لوشيسكو على استعداد للاستمرار مع الزعيم الأزوق.

وحظى مدرب نادي الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، بمسيرة رائعة منذ حضوره الصيف الماضي قادمًا من باوك اليوناني، حيث تمكن خلال عام من قيادة الفريق الأزرق للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2019.

ويقترب لوشيسكو من الظفر ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، التي تُستأنف بداية شهر أغسطس المقبل، بعد توقف إجباري منذ منتصف مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا، ويتفوق الهلال بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

شرط لوشيسكو للتجديد

كشف موقع “ziare” الروماني عن تلقي مدرب الهلال للعديد من العروض، لكنه يريد البقاء في السعودية لموسم آخر.

وأوضح نفس الموقع أن لوشيسكو على استعداد للبقاء لكن ليس بنفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه الآن ويصل لـ 2.4 مليون دولار.

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وأضاف نفس المصدر “رازفان يريد الحصول على المزيد في العقد الجديد، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا، وحصوله على فرص عالية جدًا للفوز بلقب الدوري السعودي، حيث يبتعد بفارق ست نقاط من النص صاحب المركز الثاني”.

وأنهى الموقع الروماني تقريره”مدرب الهلال السابق، خورخي جيسوس، كان يكسب حوالي 5 ملايين دولار في الموسم، خلال فترة عمله في الرياض، ولم يكن لديه أداء رازفان لوسيسكو في الفريق”.

لوشيسكو مع الهلال

قاد التقني الروماني الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وكان قبلها قد نجح مع باوك اليوناني في الحصول على ثنائية الدوري والكأس في بلاد الإغريق.

وخاض المدرب صاحب الـ50 عامًا الهلال في 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.