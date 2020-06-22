رياضة | سبب تأخر تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 06:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر سبب تأخر تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي لدعم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم .

وكشفت تقارير إعلامية أن سبب تأخر الصفقة أن اللاعب يماطل فى التوقيع لنادى الزمالك رغم أن مسؤولي القلعة البيضاء قاموا بإرسال العقود للاعب من أجل توقيعها .

وأوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب ينتظر عرض تركي خلال الفترة القادمة خاصة انه سينتقل بشكل حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقده .

وفى حال عدم وجود عرض قوي سيتم توقيع اللاعب للإنضمام للزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.