رياضة | بيراميدز يكشف مصير مدربه الكرواتي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 06:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف مصير مدربه الكرواتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثير الجدل خلال الفترة الماضية بشأن مصير مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الكرواتي أنتي شاشيتش، حيث أشارت تقارير صحفية رحيل المدير الفني.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي في نادي بيراميدز، خلال بيان رسمي، استمرار المدرب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إدارة النادي السماوي وافقت على سفر المدير الفني وجهازه المعاون لقضاء إجازة عائلية، على أن يعود الخميس المقبل لقيادة التدريبات.

وكانت تقارير ذكرت أن بيراميدز اتفق مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفاه هاني سعيد.

وواصل، "بيراميدز سيقوم بإجراء المسحة الثانية للاعبيه ضد كورونا خلال أيام، وسيتدرب الفريق على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي جاءت سلبية، أو من الممكن الانتظار حتى إجراء الثانية وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة".

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واستكمل، "اللاعبون لن يستخدموا غرف الملابس خلال فترة التدريبات، وسنقوم بإجراء مسحات حرارية يومية، وتعقيم مستمر للملابس والكرات خلال فترة التدريبات، إضافة إلى تقليل الحركة والتلامس حتى لا يتعرض أي لاعب للإصابة".

واضاف، "يحتاج لاعبو الدوري مدة شهر ونصف تقريبا من أجل الإعداد للعودة لاستئناف المباريات".

وشدد على أن فترة التوقف كانت طويلة ويجب منح الأندية الوقت المناسب للإعداد الجيد لخوض التدريبات، وأن النادي ملتزم تماماً بقرار الدولة من أجل المصلحة العامة وجاهز للدوري في الموعد المحدد.

وكشف عن التونسي عمر العيوني هو اللاعب الوحيد الذي لم يجر المسحات حتى الآن، وذلك لتواجده خارج مصر.

وأوضح أنه سيصل خلال أيام وسيخضع لكل الإجراءات، كما أن الجهاز الفني يصل خلال أيام قليلة للقاهرة لاستئناف التدريبات وقيادة الفريق استعدادا لعودة الدوري