رياضة | الكشف عن حقيقة المبلغ المقدم من الأهلي لضم نجم المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 06:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة المبلغ المقدم من الأهلي لضم نجم المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن حقيقة ما تردد بشأن عرض الأهلي مبلغ 45 مليون جنية من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

وأفادت التقارير، أن العرض المقدم من قبل الأهلي بمبلغ 45 مليون جنية من أجل ضم طاهر، ليس له أساس من الصحة.

ولكن الأهلي طلب بشكل رسمي التعاقد مع طاهر محمد طاهر، لكن إدارة المقاولون العرب لم تحدد قيمة انتقال اللاعب.

وأكدت بعض التقارير أن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد تقديم المطالب الرسمية من قبل الأهلي والرد على رغبة المارد الأحمر من قبل المقاولون العرب، في ضم جناح الفريق.