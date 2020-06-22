شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يستعجل الشعلة السعودي لحسم مصير الغانى وهاب انان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعجل مسئولو الانتاج الحربى نظرائهم فى الشعلة السعودى لحسم مصير الغانى وهاب انان لاعب الانتاج المعار للشعلة لنهاية الموسم لاسيما بعد الاستقرار على استئناف مباريات الدوري السعودى أغسطس المقبل ، وبدأت وزارة الرياضة السعودية التنسيق مع وزارة الصحة لوضع البروتوكولات والأنظمة الوقائية الهادفة لحماية اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية من فيروس كورونا المستجد، عقب إعلان استئناف الأنشطة الرياضية، التى توقفت نحو ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد 19".

وفى وقت سابق ، كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه ينتظر وصول عرض رسمى من الشعلة السعودى للحصول على خدمات الغانى وهاب انان لاعب الفريق المعار لنهاية الموسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "هناك رغبة من الشعلة السعودى لتحويل إعارة وهاب انان لبيع نهائى، وننتظر وصول عرض رسمى لدراسته وتحديد المقابل المادى لإتمام الصفقة، خاصة أن الجانب السعودى يتمسك باللاعب بعد ظهوره بشكل متميز منذ الميركاتو الشتوى الماضى".

وحصل الشعلة السعودى على خدمات الغانى وهاب انان مدافع الإنتاج الحربى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجاء توقيع اللاعب للفريق السعودى فى حضور فهد عبدالله الطفيل رئيس النادى بجانب نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب ووسيط صفقة انتقال اللاعب من الإنتاج للنادى السعودى.

Advertisements

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي تأجيل اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة مختار مختار والذي كان مقرر له أمس السبت بعد تلقي النادي تعليمات من اللجنة الطبية باتحاد الكرة بعدم انخراط الفرق في التدريبات سوي بعد إجراء مسحتين لفيروس كورونا الأولي تحدد لها الاثنين أو الثلاثاء المقبل علي أن تجري المسحة الثانية بعد مرور خمسة أيام من الأولي ، لذا سيحدد الإنتاج موعد لاحق لبداية تدريباته عقب الانتهاء من المسحتين

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى للإستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدوري ، وقال عامر أنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الاعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.