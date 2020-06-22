اندية المظاليم تجتمع اليوم بجمال محمد علي في مقر الجبلاية

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جدة - عمرو شويل يعقد اليوم عدد من مندوبى أندية القسم الثانى، اجتماعا مع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية من أجل مناقشة موقف مسابقات المظاليم وتحديدا فى القسمين الثانى والثالث، والموعد المقترح لإستئناف المسابقة ومطالب الأندية قبل عودة النشاط ، كما سيتم مناقشة مطالب الأندية بالغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث.
واتفقت اللجنة الخماسية مع أندية القسم الثاني على تشكيل لجنة لدراسة موقف المسابقات يترأسها جمال محمد على وأحمد عبدالله و عدد من ممثلى المجموعات.. وطلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى اختيار 4 فرق من كل مجموعة من أجل الاجتماع باللجنة الخماسية اليوم ، لمناقشة كيفية استئناف النشاط الكروى والمواعيد المناسبة لاستكمال الأسابيع الـ5 المتبقية من عمر مسابقة القسم الثانى.
وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات.. ويتبقى عدد قليل من المباريات على انتهاء دورى الممتاز "ب"، وتحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، لذا يرفض مسئولو الجبلاية التعجل فى عودة دورى القسم الثانى.
فيما استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية على استئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الاندية على عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعى حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.
وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدورى العام، على أن تنتهى المسابقة فى شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدورى الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهى الدورى الحالى فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أن يقام الدورى فى الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ممثلا فى محمود الخطيب رئيس النادى خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهى الدورى الجديد فى شهر يونيو أى قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.
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