سيد عبد الحفيظ يعلن رسميا انتهاء علاقة حسام عاشور بالأهلي

أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص علي متابعة كل التفاصيل وحتي إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي.
وأضاف "عبدالحفيظ" أن الجانب الإداري والتعامل بين الافراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.
وعلى الصعيد الفني، قال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب،مشيرا الي تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات، الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً، والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.
وأختتم الكابتن سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلا : بالنسبة لحسام عاشور فقد أدي دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الأدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي. وتمني له التوفيق في خطوته القادمة.
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