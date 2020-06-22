شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعقد اجتماعا مع ممثلو الأندية اليوم لبحث عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأثنين، اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر اجتماعا مع ممثلو الأندية من مجالس الإدارات و الأجهزة الفنية من أجل بحث مصير عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة فى مجمع حمامات السباحة، ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة حضور الـ 18 نادى المشاركين فى دورى المحترفين والـ 8 أندية اللذين سيتحدد من بينهم الصعود فى الموسم الجديد.

أبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع اليوم لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

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وكشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد أن الجلسة من أجل استطلاع آراء الأندية حول مصير المسابقات فى ظل اقتراب كأس العالم التى ستسضيفه مصر 2021 فى يناير القادم ومناقشة الإجراءات الإحترازية و كيفية تطبيقها وأوضحت لجنة مسابقات كرة اليد مسبقا عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات واستئناف النشاط، بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.