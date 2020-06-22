سيد عبدالحفيظ: علاقة حسام عاشور بالأهلي انتهت

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول بالنادي قد أدى دوره وعلاقته انتهت بالفريق.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين إن علاقة حسام عاشور بفريق الكرة بالأهلي انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي. وتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.
وأضاف أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأنه حريص على متابعة كل التفاصيل وحتى إن كانت صغيرة مع الجهاز الطبي.
وأوضح أن النادي حريص على توفير كل الإمكانات التي تساعد علي سلامة عناصر المنظومة، أيضا الجانب الإداري والتعامل بين الأفراد سواء بالنسبة للموظفين أو العمال كل هذه الأمور تمت مراجعتها بما يضمن سلاسة العمل وفي نفس الوقت تأمين سلامة الجميع.
وتابع أن الجهاز الفني وضع الخطة الكاملة في هذا الشأن وناقش التنفيذ العملي لها على أرض الملعب بعناية شديدة. وسوف يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أثناء التدريبات. الأولي تبدأ في تمام الثامنة والنصف صباحاً. والمجموعة الثانية في العاشرة للحفاظ على التباعد المطلوب والالتزام بكل التعليمات الوقائية.
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