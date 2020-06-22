مرتضى منصور: الزمالك لا يتخلى عن أولاده مثل ما حدث مع عاشور وغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض انتهت بالفعل، مشيراً إلى أن فريق القلعة البيضاء لا يتخلى عن أولاده.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "هناك صفقات جديدة لفريق كرة القدم، وهي انتهت بالفعل وسيتم الإعلان عنها قريباً".
وأضاف رئيس نادي الزمالك: "سيتم تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق خلال هذا الأسبوع، لأننا نحافظ على أولادنا".
واختتم مرتضى تصريحاته: "نحن لا نتخلى عنهم مثلما فعل الأهلي مع حسام غالي وحسام عاشور".
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