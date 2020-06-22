مرتضى: لاعبو الزمالك لن يقوموا بإجراء المسحة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لاعبو الفريق لن يقوموا بإجراء المسحة الطبية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019-2020.
وسبق وأعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، البدء في إجراء مسحات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للأندية المشاركة في دوري WE المصري، بداية من اليوم الأحد، الأحد.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك لن يقوموا بعمل المسحة الطبية، وقائد الزمالك سيجتمع مع لاعبي الفريق لإصدار بيان بعدم رغبتهم في اللعب".
واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته: "أنا أشك في تواجد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بالعزل الصحي في سويسرا، وأنا إذا كنت في مكانه وسافرت لن أعود مرة أخرى".
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