ياسر ريان: أتمنى عودة نجلي لقيادة هجوم الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب ياسر ريان، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى عودة أحمد ياسر نجله المعار لصفوف الجونة إلى القلعة الحمراء والتواجد مع الفريق مستقبلا.

وقال ريان في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس: " اتمنى عودته مجددا للفريق والجميع يشهد بأدائه المميز مع الجونة ولذلك فهو قادر على اللعب في خط هجوم الأهلي في حال عودته".

وأضاف:" طريق لعب أحمد ريان تشبه لحد كبير عماد متعب مهاجم الأهلي السابق".

وأوضح، ان أداء أحمد ياسر ريان في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة كان مفاجأة بالنسبة له هو وباقي المجموعة التي حققت اللقب وصعدت لأولمبياد طوكيو.

Advertisements

وانتقل ريان للحديث عن رأيه في أزمة حسام عاشور لاعب الأهلي، والتي انتهت بعدما خرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ليفسر سبب ذلك، لافتا أن اللاعب أدى دوره في الفترة الماضية وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة مطلع الشهر الحالي، وتم توجيه الشكر له.

وتابع ريان:" عاشور أخطأ في حث الأهلي بعد كل ما قدمه له النادي وساهم في صنع اسمه، لكن في النهاية تصرف بشكل خاطيء وكان يجب عليه عدم الخروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعاتب الأهلي".

وأتم:" كان هناك حلول كثيرة أمام عاشور أفضل من الخروج والحديث عن الأهلي بطريقة جعلت الأمور تصل في النهاية لاستغناء النادي عنه".

الجدير بالذكر أن حسام عاشور سبق وأن صرح بأنه لم يتم استدعاءه من جانب النادي الأهلي لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا، والتي تمت صباح الأحد.