رئيس بني عبيد : الفوز علي الزمالك سبب شهرتنا

قال هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، إن فوز النادي على الزمالك في كأس مصر الشهير هو سبب شهرته الشخصية وشهرة النادي.

وأكد هرماس رضوان في تصريحات في برنامج

"نمبر وان" على قناة "النهار": "بعدما أوقعت القرعة مواجهتنا مع الزمالك، كنا قد قررنا مواجهة الزمالك من أجل الشهرة والتسويق ولكن ليس من أجل الفوز".

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وتابع: "اتحاد الكرة رفض إقامة الزمالك في استاد بني عبيد، ولكننا أصرينا على موقفنا بإقامة المباراة في ملعبنا".

وأضاف: "اللاعبون أبلغوني بإصرارهم على لعب المباراة وعدم إلغاءها وأبلغوني بانهم قادرون على الفوز في ميت عقبة".