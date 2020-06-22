جارسيا : أفكر في العودة للتدريب بمصر.. ووردة لم يستحق العقاب

أكد تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه يفكر في العودة للتدريب في مصر مره أخري.

وقال جارسيا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أفكر في العودة للتدريب

بمصر، وأضع ذلك من ضمن حساباتي في الفترة المقبلة". وأكمل: "الأهلي والزمالك هما الأبرز في مصر، كما أحب طريقة وادي دجلة".

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وتابع: "أتذكر كل ما حدث ببطولة أمم

إفريقيا الماضية واجدد اعتذاري للشعب المصري في الخروج مبكرا، لكني لن أتراجع عن الأسماء التي استدعت انذاك".

وأتم: "أنا من أهم الداعمين لعمرو وردة، وتأكدنا بأن الازمة الذي كانت في المعسكر ليست بجديدة ولم يستحق العقاب وقتها، أما بشأن أزمته الأخيرة مع الصحفية اليونانية فهم اصدقاء على حد علمي".