مرتضى منصور : تجديد عقد حازم إمام خلال أيام

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن أنه سيتم التجديد لحازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، مشددا على أن الزمالك لا يفرط في أبنائه. يفرط في أبنائه. وأضاف منصور أن حازم إمام سيوقع على تجديد عقده خلال أيام مع المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، موضحا أن مجلس إدارة النادي يحافظ على أبناء الزمالك. إبراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، موضحا أن مجلس إدارة النادي يحافظ على أبناء الزمالك. ووجه رئيس الزمالك الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة بالنادي على مجهوداتهم في هذا الملف.

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