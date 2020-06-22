أحمد رؤوف : الأهلي خطفني من الزمالك في 72 ساعة

قال أحمد رؤوف، نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك دخل في مفاوضات جادة معه خلال تواجده في ليبيا ولكن الأهلي حسم الصفقة في النهاية.

وأكد أحمد رؤوف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تلقيت في نفس الوقت مكالمة من محمد يوسف مدرب

الأهلي السابق والأهلي خطفني من الزمالك في 72 ساعة".

وتابع: "زعلان من رحيلي عن الأهلي بتلك الطريقة وجاريدو وراء ذلك.. وهو مدرب مهزوز على الخط ولا يمتلك الثقة الكافية".