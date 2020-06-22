أحمد رؤوف: منذ ولادتي والأهلي نادي القرن الحقيقى

قال أحمد رؤوف، نجم النادي الأهلي السابق، إن الأهلي هو صاحب نادي القرن الحقيقي منذ ولادته وإن الجميع يعرف ذلك.
وأكد أحمد رؤوف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الاتحاد الإفريقيأقر بأن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا مجال للحديث حول تلك النقطة، ولو كنت لاعبًا في الزمالك كنت سأقول نفس الكلام".
وكشف رؤوف كواليس خاصة لأول كرة حول انضمامه للأهلي، مشيرًا في مفاجأة أنه قد وقع للأهلي مع المهندس عدلي القيعي قبل الانضمام إلى إنبي.
وأوضح: "كنت موقع للنادي الأهلي ولكن الأهلي انتظر ليناير من أجل ضمي بشكل رسمي مع انتهاء عقدي ولكن إنبي خطف الصفقة في الأنفاس الأخيرة".
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