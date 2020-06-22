قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى.
وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي ناديالمطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".
وأضاف: "أما بالنسبة لعودة الدوري فيجب عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد يوسف: أحقية الأهلي واضحة في لقب نادي القرن .. وأؤيد عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.