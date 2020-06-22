محمد يوسف: أحقية الأهلي واضحة في لقب نادي القرن .. وأؤيد عودة الدوري

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأهلي هو نادي القرن الحقيقي ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى.

وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أحقية الأهلي في نادي القرن واضحة ومن حق أي نادي

المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

وأضاف: "أما بالنسبة لعودة الدوري فيجب عودته فالدولة هي صاحبة قرار توقفه وهي صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".