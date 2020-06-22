محمد يوسف : لم أرفض تولي منصب مدير قطاع الناشئين بالأهلي

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحي مبروك. الحمراء خلفًا لفتحي مبروك. وأكد محمد يوسف في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار": "الأهلي لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب". لم يعرض عليا المنصب لذلك فإنني لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعني قبول المنصب". وأوضح: "لو الأهلي عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

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