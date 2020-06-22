فيديو .. مرتضى منصور يكشف كواليس تجديد يحيي الدرع لنادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، تجديد عقد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد بالنادي والمنتخب الوطني لمدة موسمين.

وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعب وقع على عقود تجديده في منزل المستشار مرتضي منصور في حضور المستشار أحمد جلال

إبراهيم نائب الرئيس، وأحمد مرتضي عضو المجلس، ليقطع الطريق على كل الشائعات التي ترددت عن رحيله عن صفوف الفريق الأبيض.

ووجه رئيس الزمالك الشكر لأحمد عادل عبد الفتاح علي دوره

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في الملف، وكذلك الأستاذ خالد فتحي الذي يعد من أبناء النادي، وكذلك وجه الشكر لأحمد مرتضي منصور لدوره في ألعاب الصالات.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الدرع منذ موسمين وحصد مع الفريق لقب الدوري مرة، وبطولة إفريقيا للأندية مرة، والسوبر الإفريقي مرة، بالإضافة إلى احتلال المركز الخامس بمونديال الأندية لكرة اليد.