فيديو .. مرتضى منصور يكشف كواليس تجديد يحيي الدرع لنادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، تجديد عقد يحيي الدرع لاعب فريق كرة اليد بالنادي والمنتخب الوطني لمدة موسمين.
وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعب وقع على عقود تجديده في منزل المستشار مرتضي منصور في حضور المستشار أحمد جلالإبراهيم نائب الرئيس، وأحمد مرتضي عضو المجلس، ليقطع الطريق على كل الشائعات التي ترددت عن رحيله عن صفوف الفريق الأبيض.
ووجه رئيس الزمالك الشكر لأحمد عادل عبد الفتاح علي دوره
وكان الزمالك قد تعاقد مع الدرع منذ موسمين وحصد مع الفريق لقب الدوري مرة، وبطولة إفريقيا للأندية مرة، والسوبر الإفريقي مرة، بالإضافة إلى احتلال المركز الخامس بمونديال الأندية لكرة اليد.
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