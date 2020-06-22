مصطفي كريم : إبراهيم عثمان رفض انتقالي للزمالك

قال مصطفى كريم، نجم الكرة العراقية، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة خلال فترة تألقه مع النادي الإسماعيلي.
قناة "النهار": "الزمالك فاوضني أنا وهاني سعيد في تلك الفترة ولكن إبراهيم عثمان رئيس النادي وقتها رفض عرض الزمالك".
وأكد مصطفى كريم في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على
وأوضح: "الجميع يعرف ان رحيل أي لاعب يرجع إلى إدارة النادي، ووقتها إدارة الدروايش رفضت نهائيًا رحيلي للنادي الأبيض".
وأتم: "أنصح جميع لاعبي العراق بالإنتقال إلى الدوري المصري، فهو دوري كبير وأندية الدوري المصري تمتلك بطولات كبيرة في إفريقيا".
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