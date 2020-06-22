رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الاثنين 22/6/2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الاثنين 22/6/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه بيرنلي مساء اليوم الاثنين، في ختام مواجهات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

ويسعى مانشستر سيتي لاستغلال تعثر ليفربول المتصدر أمام إيفرتون بالتعادل، والفوز على بيرنلي، وتقليص الفارق لـ20 نقطة.

في المقابل، يريد بيرنلي إحداث المفاجأة وتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، والتقدم نحو صراع المراكز الأوروبية.

ترتيب مانشستر سيتي وبيرنلي

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يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 29 مباراة، بواقع 19 فوز و3 تعادلات و7 هزائم، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة من 29 مباراة، بواقع 11 فوز و6 تعادلات و12 هزيمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، ويديرها الحكم أندري مارينر.