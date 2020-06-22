رياضة | تشيلسي يرفض بيع نجمه لـ يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يرفض بيع نجمه لـ يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ايطالية اليوم عن رغبة فريق يوفنتوس فى التعاقد مع نجم تشيلسي الانجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق .

وذكرت صحيفة" كالتشيو ميركاتو " أن اليوفي يرغب فى ضم جورجينيو لاعب وسط تشيلسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن البلوز يرفض رحيل جورجينيو حتي اذا كان المقابل هو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي القادم .

ويعد بيانيتش قريب من الرحيل عن يوفنتوس لبرشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.