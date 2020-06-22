رياضة | زيدان يطالب ريال مدريد بضم أوكامبوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب ريال مدريد بضم أوكامبوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع مواطنه لوكاس أوكامبوس نجم إشبيلية عقب تألقه الملحوظ في الموسم الحالي في بطولة الدوري الإسباني.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن زيدان يرغب في التعاقد مع لاعب هجومي جديد لديه القدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها في وقت واحد يساعد كلا من إدين هازارد وكريم بنزيما في الثلث الأخير.

وأفاد الموقع الإسباني بأنه من المتوقع أن يتواصل فلورنتينو بيريز مع مسئولي إشبيلية من أجل التفاوض على ضم النجم الفرنسي عقب نهاية الموسم في ظل العلاقة الطيبة بين الطرفين في الفترة الماضية.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن أوكامبوس شارك مع إشبيلية في الموسم الحالي في 32 مباراة في مختلف البطولات كما أنه في تسجيل 13 هدفًا وتمكن من صناعة 4 أهداف لزملائه.