رياضة | موقف الزمالك من ضم فخر الدين بن يوسف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من ضم فخر الدين بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادى الزمالك عن موقفه من الظفر بخدمات التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر أن المهاجم التونسى خارج حسابات نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك بسبب عدم اقتناع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء، بإمكانياته اللاعب الفنية.

وحصل نادى الزمالك على خدمات الأنجولى أرى بابل، لاعب فريق أول أغسطس، منذ عدة أيام، بجانب إلي إستقرار الفريق على عدم رحيل المهاجم مصطفى محمد، خلال فى انتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.