رياضة | الأهلي يعرب عن تمسكه الكامل بمحمد محمود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعرب عن تمسكه الكامل بمحمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الجهاز الفني في النادي الأهلي، تمسكه الكامل بلاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود، العائد من إصابة الرباط الصليبي.

ويحظى اللاعب بمساندة النادي وإدارته بشكل شخصي، حتى أن محمود الخطيب رئيس النادي يدعمه ويطمئن عليه ما بين الحين والأخر.

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حيث أن الأهلي يرفض رحيل محمد محمود، خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لم يتلق أي عروض، سواء الإعارة أو البيع النهائي.

جدير بالذكر أن محمد محمود عاد للتدريبات البدنية قبل أيام قليلة بعد شفائه من الإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثانية.

وخاض محمد محمود خلال هذا الموسم لقائين فقط،بواقع 74 دقيقة.