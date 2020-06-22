رياضة | الشعلالي : اللعب للزمالك شرف كبير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشعلالي : اللعب للزمالك شرف كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم خط وسط منتخب تونس غيلان الشعلالي ونجم ملطية سبور التركي الذي أعلن عن فسخ تعاقده مع ناديه التركي مؤخرًا.

وأشار موقع وات التونسي إلى أن العديد من الأنباء ترددت عن سعي الزمالك لضم النجم التوتسي بعد قراره لفسخ تعاقده مع ناديه التركي وذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية .

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وقال غيلان الشعلالي في تصريحات نقلها موقع وات التونسي:"قررت فسخ عقدي مع ملطية التركي بعد محاولات للحل الودي، مسئولي النادي التركي فتحوا معي خطوطا للحل من أجل مواصلة التجربة".

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه، قال الشعلالي :"تلقيت العديد من العروض ومن بينها الزمالك حيث جرت اتصالات من جانب مسئولي النادي المصري بالفعل حول انضمامي إلى الفريق".

واختتم الشعلالي تصريحاته قائلاً:"اللعب للزمالك شرف كبير خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فرجاني ساسي والشعبية الكبيرة التي حظي بها بين الجماهير البيضاء".