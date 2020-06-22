رياضة | سانشيز يشيد بـ كونتي ويتحدث عن عودة كرة القدم فى إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سانشيز يشيد بـ كونتي ويتحدث عن عودة كرة القدم فى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الدوري الأيطالي اليوم للاستئناف من جديد بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى العالم خلال الفترة الماضية.

وسيواجه انتر ميلان نظيره سامبدوريا اليوم ضمن مباريات الجولة ال26 من الكالتشيو ،وكانت كرة القدم الايطاليه قد تم استئنافها خلال الاسبوع الماضي ببطولة الكأس وحققه فريق نابولي على حساب يوفنتوس.

وتحدث النجم التشيلي اليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان عن مدربه انطونيو كونتي وعن عودة كرة القدم فى إيطاليا.

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وقال سانشيز في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "لا أريد أن أخسر أبدًا ولا حتى في التدريبات، أشعر بالغضب عندما أهدر فرصة سهلة".

وأضاف: " انطونيو كونتي يقدم لك أشياء جديدة عن كرة القدم، يشرح لك المباريات، إنها مهمة عميقة، وعقليته نسترشد بها جميعًا والتي تهدف إلى الفوز. إنه يبين لنا الطريق".

وتابع: "لدينا الفرصة لاستئناف اللعب، وممارسة الرياضة التي نحبها جميعًا حتى لو كنا نعلم أننا سنلعبها في ظروف مختلفة".

واتم: "سنفعل كل شيء لنجعل أنفسنا مستعدين ونأمل أن نكون قادرين على منح جماهير الإنتر بعض الفرح".