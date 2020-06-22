رياضة | تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات الأحد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعرض إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30. وجاء ترتيب جدول الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم كالتالى:- 1- ريال مدريد 65 نقطة. 2- برشلونة 65 نقطة. 3- أتلتيكو مدريد 52 نقطة. 4- إشبيلية 52 نقطة. 5- خيتافي 48 نقطة. 6- ريال سوسيداد 47 نقطة. 7- فياريال 47 نقطة. 8- فالنسيا 46 نقطة. 9-أتلتيك بيلباو 42 نقطة. Advertisements 10- غرناطة 42 نقطة. 11- ليفانتي 38 نقطة. 12- أوساسونا 35 نقطة. 13_ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة. 14- ريال بيتيس 34 نقطة. 15- بلد الوليد 33 نقطة. 16-سيلتا فيجو 30 نقطة. 17_ إيبار 29 نقطة. 18- ريال مايوركا 26 نقطة. 19_ ليجانيس 24 نقطة. 20- إسبانيول 24 نقطة.

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