رياضة | برشلونة يرفض عرض نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض عرض نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، رفض نادي برشلونة الإسباني عرضاً من نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة رفض عرضاً للتصالح بينه وبين نيمار، في أعقاب القضية التي رفعها اللاعب بشأن بعض المستحقات المتأخرة له.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب صاحب الـ28 عاماً عرض التنازل عن 13 مليون يورو، قيمة المكافأة المالية أثناء توقيع عقده مع برشلونة.

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كما اشترط نيمار الحصول على المبلغ المتبقي من المكافأة، والذي يقدر بـ30 مليون يورو.

وخسر نيمار قضيته ضد برشلونة في إحدى محاكم مدينة كتالونيا، حيث قضت المحكمة بعدم أحقيته في الحصول على مبلغ 43 مليون يورو، قيمة مكافأة عقده مع برشلونة، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان.

وألزمت المحكمة اللاعب برد مبلغ 6.7 لخزينة نادي برشلونة مرة أخرى.

ويرتبط اللاعب العودة لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من النزاعات القضائية بينهما.