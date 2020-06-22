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ضربة قوية لأحلام شيفيلد الأوروبية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نيوكاسل يونايتد ضربة قوية لأحلام شيفيلد يونايتد للمشاركة في الموسم المقبل بفوزه عليه 3-صفر ضمن المرحلة 30 من .

سجّل الأهداف الفرنسي ألان سانت-ماكسيم والإسكتلندي مات ريتشي والبرازيلي جويلينتون .

وفشل شيفيلد في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن الرابع.

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