ضربة قوية لأحلام شيفيلد الأوروبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نيوكاسل يونايتد ضربة قوية لأحلام شيفيلد يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه عليه 3-صفر ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي .

سجّل الأهداف الفرنسي ألان سانت-ماكسيم والإسكتلندي مات ريتشي والبرازيلي جويلينتون .

وفشل شيفيلد في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع.