الاتحاد العربي للدراجات ينظم دورة للحكام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد العربي للدراجات يوم الجمعة الماضي، دورة الحكام الأولى لدراجة المضمار بمشاركة 25 حكماً يمثلون 12 اتحاداً عربياً من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للدراجات.

وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات ألقى كلمة افتتاحية رحب فيها بجميع الحكام المشاركين في هذه الدورة ودعاهم لبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج، وحثهم على متابعة مشوارهم التحكيمي والمشاركة في الدورة المقبلة للاتحاد العربي والتي ستنظم لحكام النخبة في ذات التخصص، مبيناً أنه من يجتاز دورة النخبة يرشح إلى دورة حكام مضمار دولية ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات. وتستمر الدورة التي تقام باستخدام تقنية الاتصال المرئي حتى غد الاثنين.

ومن جانب آخر يستضيف الاتحاد العربي للدراجات في مطلع شهر يوليو المقبل الملتقى الأول لأمناء الاتحادات الوطنية العربية للدراجات الذي يترأسه المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، ويتم فيه تبادل الخبرات حول المبادرات التي قامت بها الاتحادات الوطنية لتشجيع منتسبيها على الاستمرار في أداء التمارين المنزلية، كما سيتم استعراض خطط وبرامج الاتحادات في العودة للنشاط وأهم وأبرز التحديات التي ستواجهها خلال المرحلة المقبلة والخطط الموضوعة من أجل التغلب على تلك العقبات.