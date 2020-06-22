ريـال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على سوسيداد 2-1

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل لريال مدريد سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبنزيما في الدقيقة 70، بينما سجل ميكيل ميرينو هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة، متصدرا بفارق المواجهات المباشرة مع برشلونة، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السابع.
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